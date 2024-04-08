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تعازي ووفيات

بهيجة يوسف الحايك في ذمة الله

Lebanon 24
08-04-2024 | 05:25
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غيب الموت السيدة بهيجة يوسف الحايك زوجة بشارة توفيق معتوق.
ابناؤها: نتالي زوجة دافيد مزهر وعائلتهما
نادين زوجة روجيه لطيف وعائلتهما
الاب الانطوني توفيق معتوق
الاب الانطوني زياد معتوق
نيللي زوجة ميشال نجم وعائلتهما
 
يصلى لراحة نفسها اليوم الاثنين عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة مار عبدا وفوقا في بعبدا، وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء ٩ الجاري في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السابعة.
 
موقع "لبنان ٢٤"  يتقدم من عائلتها ومن ولديها الراهبين الانطونيين الابوين توفيق وزياد معتوق باحر التعازي، سائلا الله ان يسكن الفقيدة فسيح جناته.
 
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