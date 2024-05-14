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تعازي ووفيات

وفاة والدة رئيس تحرير مجلة "الأمن"

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:27
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غيب الموت والدة رئيس تحرير مجلة "الأمن" العميد الركن شربل فرام، السيدة فايزة رحال، أرملة المرحوم أنطوان فرام.
 
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الأربعاء في كنيسة مار مخايل،  طريق النهر - بيروت.
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تقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساء.
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