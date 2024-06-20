أنطوان حنا إبراهيم

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بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة المأسوف عليه المرحومأنطوان حنا إبراهيميقام قداس وجناز لراحة نفسهالساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد السبت الواقع فيه 22 حزيران 2024 في كنيسة مار أوغسطينوس، كفرا - بيت مري. عائلة الفقيد وانسباؤهم يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه. الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.