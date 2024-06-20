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تعازي ووفيات

أنطوان حنا إبراهيم

Lebanon 24
20-06-2024 | 22:53
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بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة المأسوف عليه المرحوم

أنطوان حنا إبراهيم

يقام قداس وجناز لراحة نفسه

الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد السبت الواقع فيه 22 حزيران 2024 في كنيسة مار أوغسطينوس، كفرا - بيت مري. عائلة الفقيد وانسباؤهم يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه. الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
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