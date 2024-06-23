رقد على رجاء القيامة
المهندس رشيد انطون اشقر
عضو اللجنة التنفيذية في متحف سرسق
العضو السابق في مجلس بلدية بيروت
ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان
زوجته نائلة يوسف الحسيني
اولاده انطوان وزوجته سيسيل لامور وعائلتهما
جوزيه وزوجته سيلين نجيم وعائلتهما
سيليا وزوجها ستانيسلاس لوغاي وعائلتهما
لوران
شقيقه بيارو وزوجته نينا سويدان
شقيقاته مرسال وزوجها ميشال رزوق وعائلتهما
جيزال وزوجها كميل ناكوزي وعائلتهما
سيمون
بنات حميه ندى وزوجها المحامي سليم جريصاتي وعائلتهما
مايا وعائلتها
ايلينا
سندرا ارملة المرحوم توماس نوربرغ وعائلتهما
وعائلات اشقر، سعاده، الحسيني، لامور، نجيم، لوغاي، سويدان، رزوق، ناكوزي، قزي، جريصاتي، ايوب، نوربرغ، صقر، عيراني وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الاشرفية و الحازمية ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاربعاء 26 حزيران 2024 في كنيسة مار مارون – الجميزة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة ويوم الخميس 27 الجاري في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.