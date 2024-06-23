منتورة بطرس موسى فرنجية

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أبناؤها أمين حنا باسيم وعائلته في المهجراولاد المرحوم سايد حنا باسيم زوجته ميمي كشر:هلا وعائلتها في المهجرحنا وعائلتهالدكتور سيزار حنا باسيم وزوجته كارمن بحوث وأولادهما:د. مارك وعائلته في المهجرأنطوني وعائلتهابنتها حلوة زوجة شوقي أبي شقرا وأولادهما:د. مونيك وعائلتها في المهجرماجد وعائلته في المهجرناحي وعائلته في المهجروانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةمنتورة بطرس موسى فرنجيةأرملة المرحوم حنا أمين باسيميحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلثاء ٢٥ حزيران 2024 الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف - زغرتا.تقبل التعازي اليوم الاثنين ٢٤ حزيران من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً وغداً الثلثاء ٢٥ حزيران من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.و الخميس ٢٧ الجاري من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة كنيسة قلب يسوع، بدارو.