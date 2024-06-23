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تعازي ووفيات

منتورة بطرس موسى فرنجية

Lebanon 24
23-06-2024 | 22:35
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أبناؤها أمين حنا باسيم وعائلته في المهجر

اولاد المرحوم سايد حنا باسيم زوجته ميمي كشر:

هلا وعائلتها في المهجر

حنا وعائلته

الدكتور سيزار حنا باسيم وزوجته كارمن بحوث وأولادهما:

د. مارك وعائلته في المهجر
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أنطوني وعائلته

ابنتها حلوة زوجة شوقي أبي شقرا وأولادهما:

د. مونيك وعائلتها في المهجر

ماجد وعائلته في المهجر

ناحي وعائلته في المهجر

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

منتورة بطرس موسى فرنجية

أرملة المرحوم حنا أمين باسيم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلثاء ٢٥ حزيران 2024 الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار يوسف - زغرتا.

تقبل التعازي اليوم الاثنين ٢٤ حزيران من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً وغداً الثلثاء ٢٥ حزيران من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في قاعة الكنيسة.

و الخميس ٢٧ الجاري من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة كنيسة قلب يسوع، بدارو.
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