زوجة الفقيد ريموند ميشال بوسمرا
إبناه جوزيف زوجته ليزا شربل وعائلتهما
المرحوم دافيد
إبنته سارا زوجة رولان بوكتي وعائلتهما
ابنا زوجته سمير خيرالله زوجته ساندرا حنا وعائلتهما
ميشال خيرالله زوجته عيدا ابي عاد وعائلتهما (في المهجر)
شقيقاه ميشال زوجته روزيتا لالا وعائلتهما (في المهجر)
الدكتور ايلي زوجته كارين بلنكار وعائلتهما (في المهجر)
شقيقاته ماري كلود زوجة المهندس ميشال شويري وعائلتهما
كاتيا وعائلتها (في المهجر)
كريستيان زوجة المهندس كابريال شويري وعائلتهما
عائلة المرحومة اليان ارملة المرحوم ساكو كرادوكيان وعائلاتهم
وعائلات الخوري، بوسمرا، سلهب، شربل، بوكتي، حنا، ابي عاد، لالا، بلنكار، شويري، كرادوكيان، ملكي، طعمه، داغر، شختورة، كسّاب، فورتيه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بملء الإيمان والرجاء والمحبة حبيبهم الغالي المرحوم
وليم جوزيف الخوري
الراقد على رجاء القيامة يوم السبت ۲۲ حزيران ۲۰۲٤ مزوداً بالأسرار المقدسة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الإثنين ٢٤ الجاري في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة القديسة تريز - المنصورية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة في مدافن رعيّة القديسة تريز - المنصورية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.