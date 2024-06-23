وليم جوزيف الخوري

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زوجة الفقيد ريموند ميشال بوسمراإبناه جوزيف زوجته ليزا شربل وعائلتهماالمرحوم دافيدإبنته سارا زوجة رولان بوكتي وعائلتهماابنا زوجته سمير خيرالله زوجته ساندرا حنا وعائلتهماميشال خيرالله زوجته عيدا ابي عاد وعائلتهما (في المهجر)شقيقاه ميشال زوجته روزيتا لالا وعائلتهما (في المهجر)الدكتور ايلي زوجته كارين بلنكار وعائلتهما (في المهجر)شقيقاته ماري كلود زوجة المهندس ميشال شويري وعائلتهماكاتيا وعائلتها (في المهجر)كريستيان زوجة المهندس كابريال شويري وعائلتهماعائلة المرحومة اليان ارملة المرحوم ساكو كرادوكيان وعائلاتهموعائلات الخوري، بوسمرا، سلهب، شربل، بوكتي، حنا، ابي عاد، لالا، بلنكار، شويري، كرادوكيان، ملكي، طعمه، داغر، شختورة، كسّاب، فورتيه وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بملء الإيمان والرجاء والمحبة حبيبهم الغالي المرحوموليم جوزيف الخوريالراقد على رجاء القيامة يوم السبت ۲۲ حزيران ۲۰۲٤ مزوداً بالأسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الإثنين ٢٤ الجاري في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة القديسة تريز - المنصورية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة في مدافن رعيّة القديسة تريز - المنصورية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.