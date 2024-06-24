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تعازي ووفيات

شقيقة النائبين السابقين سكرية في ذمة الله

Lebanon 24
24-06-2024 | 07:08
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غيب الموت الدكتورة مهى سكرية شقيقة النائبين السابقين الدكتور اسماعيل والعميد وليد سكرية، والصحافية منى سكرية، وقد وريت في الثرى يوم السبت الماضي.

واحتراما لمعاناة أهالي غزة والجنوب، تقبل التعازي هاتفيا على أرقام الهاتف:
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الدكتور اسماعيل 03344299

العميد الوليد 03725720

الدكتور عبد الملك 03603737.
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