26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
شقيقة النائبين السابقين سكرية في ذمة الله
Lebanon 24
24-06-2024
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت الدكتورة مهى سكرية شقيقة النائبين السابقين الدكتور اسماعيل والعميد وليد سكرية، والصحافية منى سكرية، وقد وريت في الثرى يوم السبت الماضي.
واحتراما لمعاناة أهالي غزة والجنوب، تقبل التعازي هاتفيا على أرقام الهاتف:
Advertisement
الدكتور اسماعيل 03344299
العميد الوليد 03725720
الدكتور عبد الملك 03603737.
Advertisement
الأكثر قراءة
"بيشبها كتير".. وسامة زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي الذي يصغرها بـ 15 عامًا تلفت الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"بيشبها كتير".. وسامة زوج نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتي الذي يصغرها بـ 15 عامًا تلفت الجمهور (فيديو)
14:14 | 2024-06-23
23/06/2024 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان مُثير بنقشة التايغر.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
أطلت بفستان مُثير بنقشة التايغر.. ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
01:29 | 2024-06-24
24/06/2024 01:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطت المحظور.. نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها (صورة)
Lebanon 24
تخطت المحظور.. نادين الراسي بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها (صورة)
02:50 | 2024-06-24
24/06/2024 02:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
Lebanon 24
"قوة إسرائيلية" تستعد لدخول لبنان.. من هي وماذا تفعل؟
12:00 | 2024-06-23
23/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
24/06/2024 03:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
05:16 | 2024-06-24
الوزير السابق صلاح سلمان في ذمة الله
22:36 | 2024-06-23
وليم جوزيف الخوري
22:35 | 2024-06-23
منتورة بطرس موسى فرنجية
22:34 | 2024-06-23
المهندس رشيد انطون اشقر
03:44 | 2024-06-22
الموت يخطف "نبيه" أستاذ مادة الرياضيات.. تعرّض لحادث سير مروع
22:53 | 2024-06-20
أنطوان حنا إبراهيم
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
24/06/2024 17:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
24/06/2024 17:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
24/06/2024 17:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24