المهندس رشيد انطون اشقر

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رقد على رجاء القيامةالمهندس رشيد انطون اشقرعضو اللجنة التنفيذية في متحف سرسقالعضو السابق في مجلس بلدية بيروتومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنانزوجته نائلة يوسف الحسينياولاده انطوان وزوجته سيسيل لامور وعائلتهماجوزيه وزوجته سيلين نجيم وعائلتهماسيليا وزوجها ستانيسلاس لوغاي وعائلتهمالورانشقيقه بيارو وزوجته نينا سويدانشقيقاته مرسال وزوجها ميشال رزوق وعائلتهماجيزال وزوجها كميل ناكوزي وعائلتهماسيمونبنات حميه ندى وزوجها المحامي سليم جريصاتي وعائلتهمامايا وعائلتهاايليناسندرا ارملة المرحوم توماس نوربرغ وعائلتهماوعائلات اشقر، سعاده، الحسيني، لامور، نجيم، لوغاي، سويدان، رزوق، ناكوزي، قزي، جريصاتي، ايوب، نوربرغ، صقر، عيراني وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الاشرفية و الحازمية ينعونه اليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاربعاء 26 حزيران 2024 في كنيسة مار مارون – الجميزة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة وغداً الخميس 27 الجاري في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.