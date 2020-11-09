تعازي ووفيات

طوني طربيه في ذمة الله

Lebanon 24
09-11-2020 | 13:50
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غيب الموت طوني ميشال طربيه شقيق كل من: رئيس مجموعة الاعتماد اللبناني رئيس جمعية المصارف السابق الدكتور جوزف طربيه، المحامي عزيز، كبريال وجورج، شقيقته تريز، واولاده: رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه والمهندس جوني والدكتور ميشال.

وقد احتفل بالصلاة لراحة نفسه ظهر اليوم في كنيسة سيدة الانتقال الرعائية- تنورين الفوقا.

للتعازي: وداد 03675020، الدكتور ميشال 0014147916701، ايلي 03288859، جوني 03288860، الدكتور جوزيف 03255555، عزيز 03247942، جورج 03950023، تريز 03675001 ، كبريال 03615575.
 
 
 
 
 

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