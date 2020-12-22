والدة الزميل سعد الياس في ذمة الله

غيب الموت هيلانة سليم أبي ضاهر، والدة الزميل في "الوكالة الوطنية للاعلام" سعد الياس، يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر غد الأربعاء في كنيسة مار قرياقوس - رشميا.

ونظر للظروف الصحية الراهنة، تعتذر عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، وتشكر كل من سيشاركها في الصلاة من منزله بدل الحضور.

للتعزية، الرجاء الاتصال على الأرقام الآتية:

موريس الياس: 03368234

غلاديس الياس: 76119223

ليديا: 81997946

الإعلامي سعد الياس: 03777855

الإعلامية ناديا الياس: 70877220

أسرة "الوكالة الوطنية للاعلام" تتقدم من الزميل سعد وعائلة الفقيدة بأحر التعازي، راجية من الله أن يسكنها الأخدار السماوية.