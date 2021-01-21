القاع تودع المربي مخايل نصور غداً

تودع بلدة القاع غدا، ابنها المعلم والمربي مخايل نصور الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض . وقد نعاه رئيس البلدية بشير مطر معتبرا أن "خسارته هي خسارة للكلمة الحلوة والراقية وهو الشاعر الذي كتب عن الحب والأرض والحرية والشهداء وأحوال الناس وهمومها بالفصحى والعامية".

من أعماله "فردوس الاشواق"، "حب وجراح"، "من سماء الشرق"، "قصائد صامتة" و"من حصاد السنين" قيد الطبع.