تعازي ووفيات

إمام ممثلا دريان خلال تشييع العلامة هرموش: تميز بصفات العلم وخسارتنا برحيله كبيرة جدا

Lebanon 24
26-01-2021 | 17:16
A-
A+
Doc-P-787914-637472782261198414.jpg
Doc-P-787914-637472782261198414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيعت بلدة السفيرة ـ الضنية في مأتم مهيب العلامة الشيخ الدكتور محمود عبود هرموش، في حضور القائم بأعمال مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، النائب السابق أسعد هرموش، وحشد من المشايخ والعلماء وأئمة وخطباء المساجد في الضنية والمنية وطرابلس والشمال ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المواطنين.

بعد إقامة صلاة الجنازة على الجثمان في باحة مسجد السفيرة الكبير، ومواراته الثرى في مدافن العائلة، ألقى المفتي إمام كلمة نوه فيها بمزايا الراحل، وقال: "نحن اليوم نقف في محرابين، محراب الموت ومحراب العلم. فالموت كتبه الله على جميع خلقه من دون استثناء. قدر الله يبقى هو الغالب دائما، وسنة الله هي الماضية ومشيئة الله هي القاضية، ونحن نسلم الله كل أمورنا. ويبقى قدر الله هو الغالب، وهو القدر الذي يرضى به كل مؤمن وكل مسلم".

وأضاف: "نحن في حضرة أستاذنا ومعلمنا ومربينا، وهو الذي لم يجعلنا نشعر يوما إلا أنه أخ وصديق لنا، متميزا بصفات العلم الذي جعل منه مرجعية علمية لكل طالب علم شرعي، والتواضع الذي لم يجعل أحد تعرف عليه إلا وحمل له الحب والود والإحترام والتقدير، ما يجعل خسارتنا برحيله كبيرة جدا، ولا تعوض بسهولة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وفضله، وأن يكتب لنا اللقاء به في الآخرة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
16:52 | 2021-01-23
14:28 | 2021-01-21
13:14 | 2021-01-17
18:55 | 2021-01-13
10:35 | 2021-01-08
13:38 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website