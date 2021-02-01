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تعازي ووفيات
الموت يغيب الصحافي جورج حنا بو معشر
Lebanon 24
01-02-2021
|
22:38
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غيّب الموت، الإثنين، الصحافي جوج حنا بو معشر.
وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الثلاثاء 2 شباط الساعة 3 بعد الظهر في كنيسة الوردية الرعائية - غادير - جونيه.
أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة.
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