تعازي ووفيات

الموت يغيب الصحافي جورج حنا بو معشر

Lebanon 24
01-02-2021 | 22:38
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غيّب الموت، الإثنين، الصحافي جوج حنا بو معشر. 
وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الثلاثاء 2 شباط الساعة 3 بعد الظهر في كنيسة الوردية الرعائية - غادير - جونيه.

أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة. 
 
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