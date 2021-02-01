الموت يغيب الصحافي جورج حنا بو معشر

غيّب الموت، الإثنين، الصحافي جوج حنا بو معشر.

وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه، الثلاثاء 2 شباط الساعة 3 بعد الظهر في كنيسة الوردية الرعائية - غادير - جونيه.



أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة.