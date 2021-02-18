والدة الاعلامية ندى قوتلي في ذمة الله

غيب الموت المربية نعم هاشم الكبي، والدة رئيسة دائرة البرامج التمثيلية والمنوعة في "اذاعة لبنان" الزميلة ندى قوتلي. وقد ووري جثمانها ظهر اليوم في مدافن حرج بيروت (الجديدة). وحرصا على السلامة العامة وبسبب وباء كورونا، يتقبل اهل الفقيدة التعازي على الارقام الآتية:غسان 03855796 أحمد 03550824 غادة 03797747 ندى 03665409.