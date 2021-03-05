تعازي ووفيات

والدة الزميلة سناء ضو في ذمة الله

Lebanon 24
05-03-2021 | 12:46
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غيب الموت عفيفة سعيد ضو، والدة الزميلة في الدائرة الاذاعية في "الوكالة الوطنية للاعلام" سناء ضو. ووري جثمانها في الثرى في مسقط رأسها في دير كوشة.

"لبنان 24" يتقدم من الزميلة ضو وعائلتها بأحر التعازي.
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