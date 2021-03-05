والدة الزميلة سناء ضو في ذمة الله

غيب الموت عفيفة سعيد ضو، والدة الزميلة في الدائرة الاذاعية في "الوكالة الوطنية للاعلام" سناء ضو. ووري جثمانها في الثرى في مسقط رأسها في دير كوشة.



"لبنان 24" يتقدم من الزميلة ضو وعائلتها بأحر التعازي.