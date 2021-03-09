تعازي ووفيات

وفاة والدة الزميلة في تلفزيون لبنان دينا رمضان

Lebanon 24
09-03-2021 | 21:21
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توفيت والدة الإعلامية في تلفزيون لبنان دينا رمضان المرحومة نهلا ابراهيم البابا.

وسوف يصلى على جثمانها يوم غد الإربعاء.
 
أسرة "لبنان 24" تقدم أحر التعازي للزميلة دينا وتتمنى أن يلهمها الله الصبر والسلوان.
 
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دينا رمضان

وفاة

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