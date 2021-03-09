وفاة والدة الزميلة في تلفزيون لبنان دينا رمضان

توفيت والدة الإعلامية في تلفزيون لبنان دينا رمضان المرحومة نهلا ابراهيم البابا.



وسوف يصلى على جثمانها يوم غد الإربعاء.

أسرة "لبنان 24" تقدم أحر التعازي للزميلة دينا وتتمنى أن يلهمها الله الصبر والسلوان.