سامية ميشال عيد صافي في ذمة الله

غيّب الموت السيدة سامية ميشال عيد صافيزوج الفقيدة أنطون عفيف جبرانإبناها عفيف زوجته تريس سلامه وعائلتهمانبيل زوجته ريتا عبدالله وعائلتهماأشقاؤها عائلة المرحوم جورج صافيإيلي صافي وعائلتهصافي صافي وعائلتهتوفيق صافي وعائلتهشقيقاتها عائلة المرحومة أليس صادرأنجلين أرملة المرحوم إسحق القرم وعائلتهاعائلة المرحومة كاتيا نخلهأبناء حميها أنيس جبران زوجته أوليفيا نصرعائلة المرحوم ألبير جبران (في المهجر)سليم جبران وعائلته (في المهجر)بنات حميها الخورية أنطوانيت جبران زوجة الخوري جورج نعمه وعائلتهما (في المهجر)الأخت ماري ألبير جبران (راهبات العائلة المقدسة)د. أليس جبران أرملة المرحوم ادمون حداد وعائلتهالطيفة جبران أرملة المرحوم ريمون عبّود وعائلتهاوعموم عائلات صافي، جبران، سلامة، عبدالله، صادر، القرم، نخله، نصر، نعمه، حداد، عبّود والأهل والأنسباء في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية المرحومةسامية ميشال عيد صافيزوجة أنطون عفيف جبرانالمنتقلة إلى رحمته تعالى الثلثاء 15 حزيران 2021 مزودة بالأسرار الالهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الخميس 17 منه الساعة الأولى بعد الظهر في كنيسة مار مارون، طرابلس، ثم ينقل جثمان الفقيدة بعد الصلاة إلى مدافن العائلة في بلدة البحيرة.تقبل التعازي غداً الجمعة 18 منه في قاعة رعية مار مارون، طرابلس، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً حيث يحتفل بقداس المرافقة لراحة نفسها.ونظراً للظروف الصحية الراهنة تتقبل عائلة الفقيدة التعازي هاتفياً على الأرقام التالية:أنطون: 03/425253عفيف: 0012818042600نبيل: 0018328681868