سامية ميشال عيد صافي في ذمة الله

غيّب الموت السيدة سامية ميشال عيد صافي
زوج الفقيدة أنطون عفيف جبران
إبناها عفيف زوجته تريس سلامه وعائلتهما
نبيل زوجته ريتا عبدالله وعائلتهما
أشقاؤها عائلة المرحوم جورج صافي
إيلي صافي وعائلته
صافي صافي وعائلته
توفيق صافي وعائلته
شقيقاتها عائلة المرحومة أليس صادر
أنجلين أرملة المرحوم إسحق القرم وعائلتها
عائلة المرحومة كاتيا نخله
أبناء حميها أنيس جبران زوجته أوليفيا نصر
عائلة المرحوم ألبير جبران (في المهجر)
سليم جبران وعائلته (في المهجر)
بنات حميها الخورية أنطوانيت جبران زوجة الخوري جورج نعمه وعائلتهما (في المهجر)
الأخت ماري ألبير جبران (راهبات العائلة المقدسة)
د. أليس جبران أرملة المرحوم ادمون حداد وعائلتها
لطيفة جبران أرملة المرحوم ريمون عبّود وعائلتها
وعموم عائلات صافي، جبران، سلامة، عبدالله، صادر، القرم، نخله، نصر، نعمه، حداد، عبّود والأهل والأنسباء في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية المرحومة
سامية ميشال عيد صافي
زوجة أنطون عفيف جبران
المنتقلة إلى رحمته تعالى الثلثاء 15 حزيران 2021 مزودة بالأسرار الالهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الخميس 17 منه الساعة الأولى بعد الظهر في كنيسة مار مارون، طرابلس، ثم ينقل جثمان الفقيدة بعد الصلاة إلى مدافن العائلة في بلدة البحيرة.
تقبل التعازي غداً الجمعة 18 منه في قاعة رعية مار مارون، طرابلس، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً حيث يحتفل بقداس المرافقة لراحة نفسها.
ونظراً للظروف الصحية الراهنة تتقبل عائلة الفقيدة التعازي هاتفياً على الأرقام التالية:
أنطون: 03/425253
عفيف: 0012818042600
نبيل: 0018328681868