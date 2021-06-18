شهلا أمين أبو حمدان

بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةشهلا أمين أبو حمدانأرملة الشيخ عارف فندي أفندي حمادةأولادها الدكتور نبيه حمادة (أمين سر مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط سابقاً) زوجته سونا دولتيانفؤاد حمادة زوجته هيفا حمرا وولده وسامالمرحومة أملبهيج حمادة أولاده سارة ومنتصرالمحامي الدكتور خليل حمادة زوجته مرسده مقدم أولاده ديانا وسيلينا وكميل.يُصلّى على جثمانها الطاهر عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة 18 حزيران 2021 في بيت البلدة غريفه، الشوفتقبل التعازي بعد الدفن وغداً السبت 19 منه من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً في بيت البلدة غريفه، والأحد 20 منه في منزل الفقيدة في بلدة غريفه.تقبل التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية:الدكتور نبيه حمادة: 03/456121فؤاد حمادة: 03/316516بهيج حمادة: 03/825713الدكتور خليل حمادة: 03/314215