بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة
شهلا أمين أبو حمدان
أرملة الشيخ عارف فندي أفندي حمادة
أولادها الدكتور نبيه حمادة (أمين سر مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط سابقاً) زوجته سونا دولتيان
فؤاد حمادة زوجته هيفا حمرا وولده وسام
المرحومة أمل
بهيج حمادة أولاده سارة ومنتصر
المحامي الدكتور خليل حمادة زوجته مرسده مقدم أولاده ديانا وسيلينا وكميل.
يُصلّى على جثمانها الطاهر عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة 18 حزيران 2021 في بيت البلدة غريفه، الشوف
تقبل التعازي بعد الدفن وغداً السبت 19 منه من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً في بيت البلدة غريفه، والأحد 20 منه في منزل الفقيدة في بلدة غريفه.
تقبل التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية:
الدكتور نبيه حمادة: 03/456121
فؤاد حمادة: 03/316516
بهيج حمادة: 03/825713
الدكتور خليل حمادة: 03/314215