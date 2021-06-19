تعازي ووفيات

أليس لطف الله الجميل في ذمة الله

Lebanon 24
19-06-2021 | 03:40
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انتقلت إلى رحمته تعالى السيدة أليس لطف الله الجميل، أرملة المرحوم عبود أبو الياس. 
 
 
يحتفل اليوم بالصلاة راحة نفسها في تمام الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم السبت الموافق فيه 19 حزيران 2021 في كنيسة مار سركيس وباخوس في جديدة المتن. 
 
 
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