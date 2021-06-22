مليحة توفيق سويدان

اولادها كمال زوجته حياة الصمد وعائلتهماكريماشقاؤها المرحوم مبدّى سويدان زوجته عائدة الخازن واولادها (في المهجر)مكرم سويدان واولادهاولاد شقيقتها المرحومة منى سويدان زوجة المرحوم رفيق ملحموعموم عائلات سويدان، معلولي، سفري، الصمد، ملحم، الخازن وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةمليحة توفيق سويدانارملة المرحوم نديم نقولا معلوليتقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في 24 حزيران 2021 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، راس بيروت.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.ونظراً للظروف الصحية الراهنة تتقبل عائلة الفقيدة التعازي هاتفياً على الارقام التاليةكمال 03/230849 ـ 0097466749651كريم 00971529993253مكرم سويدان 03/987760