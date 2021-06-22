27
o
بيروت
34
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تعازي ووفيات
مليحة توفيق سويدان
Lebanon 24
22-06-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اولادها كمال زوجته حياة الصمد وعائلتهما
كريم
اشقاؤها المرحوم مبدّى سويدان زوجته عائدة الخازن واولادها (في المهجر)
مكرم سويدان واولاده
اولاد شقيقتها المرحومة منى سويدان زوجة المرحوم رفيق ملحم
وعموم عائلات سويدان، معلولي، سفري، الصمد، ملحم، الخازن وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
مليحة توفيق سويدان
ارملة المرحوم نديم نقولا معلولي
تقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في 24 حزيران 2021 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، راس بيروت.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.
ونظراً للظروف الصحية الراهنة تتقبل عائلة الفقيدة التعازي هاتفياً على الارقام التالية
كمال 03/230849 ـ 0097466749651
كريم 00971529993253
مكرم سويدان 03/987760
الأكثر قراءة
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
12:43 | 2021-06-22
22/06/2021 12:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
04:00 | 2021-06-22
22/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القهوة ب ١٠٠ الف ليرة... وهذا هو السبب
Lebanon 24
القهوة ب ١٠٠ الف ليرة... وهذا هو السبب
06:50 | 2021-06-22
22/06/2021 06:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وأصبح "للبنزين" شهداء... أهلا وسهلا بكم في لبنان
Lebanon 24
وأصبح "للبنزين" شهداء... أهلا وسهلا بكم في لبنان
06:17 | 2021-06-22
22/06/2021 06:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة كبرت وأصبحت شابة جميلة.. من تشبه أكثر؟ (صور)
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة كبرت وأصبحت شابة جميلة.. من تشبه أكثر؟ (صور)
04:00 | 2021-06-22
22/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
15:43 | 2021-06-21
وفاة القنصل اللبناني الفخري لنيو انغلاند في اميركا
03:40 | 2021-06-19
أليس لطف الله الجميل في ذمة الله
09:00 | 2021-06-18
شهلا أمين أبو حمدان
07:56 | 2021-06-18
القصيفي نعى الزميل صباح رمضان: وجه من الزمن الصحافي الجميل والاصيل
23:00 | 2021-06-16
سامية ميشال عيد صافي في ذمة الله
15:45 | 2021-06-01
الموت يغيّب والد النائب علي درويش
فيديو
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر! (فيديو)
03:30 | 2021-06-23
23/06/2021 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات بقضية الشاب الذي صفع ماكرون.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
تطورات بقضية الشاب الذي صفع ماكرون.. هذه التفاصيل
02:30 | 2021-06-23
23/06/2021 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مدهش.. "السيارة الطائرة" تقلع عمودياً!
Lebanon 24
فيديو مدهش.. "السيارة الطائرة" تقلع عمودياً!
14:00 | 2021-06-22
23/06/2021 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact