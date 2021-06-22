تعازي ووفيات

مليحة توفيق سويدان

Lebanon 24
22-06-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-835853-637600257709998787.jpg
Doc-P-835853-637600257709998787.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اولادها كمال زوجته حياة الصمد وعائلتهما
كريم
اشقاؤها المرحوم مبدّى سويدان زوجته عائدة الخازن واولادها (في المهجر)
مكرم سويدان واولاده
اولاد شقيقتها المرحومة منى سويدان زوجة المرحوم رفيق ملحم
وعموم عائلات سويدان، معلولي، سفري، الصمد، ملحم، الخازن وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
مليحة توفيق سويدان
ارملة المرحوم نديم نقولا معلولي
تقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في 24 حزيران 2021 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، راس بيروت.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر.
ونظراً للظروف الصحية الراهنة تتقبل عائلة الفقيدة التعازي هاتفياً على الارقام التالية
كمال 03/230849 ـ 0097466749651
كريم 00971529993253
مكرم سويدان 03/987760
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
15:43 | 2021-06-21
03:40 | 2021-06-19
09:00 | 2021-06-18
07:56 | 2021-06-18
23:00 | 2021-06-16
15:45 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website