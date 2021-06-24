سليم يوسف جد

زوجته ميشلين الياس صماطاولاده المهندس جورج زوجته عبلا منصور وولداهماتاتيانا وجوزفالمهندس جوزف زوجته نهى نجم وابنتاهمانتاشا وسيلينالمهندس ايلي زوجته دنيز دولي وولداهماالكسندر وإديشقيقتاه نزهة ارملة المرحوم سمير نفاع واولادها وعائلاتهمرينه ارملة المرحوم غبريال برباري واولادها وعائلاتهموعموم عائلات جد، عرب، صماط، منصور، نجم، دولي، نفاع، برباري، داغر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومسليم يوسف جدالمنتقل إلى رحمته تعالى في المهجر (كندا) يوم السبت الواقع فيه 12 حزيران 2021 متمماً واجباته الدينية.إحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الخميس 17 حزيران في كاتدرائية سان سان سوڤور الاكادي، مونتريال.سيقام قداس وجناز لراحة نفسه غداً السبت الواقع فيه 26 حزيران 2021 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.