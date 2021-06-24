تعازي ووفيات

سليم يوسف جد

Lebanon 24
24-06-2021 | 23:06
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زوجته ميشلين الياس صماط
اولاده المهندس جورج زوجته عبلا منصور وولداهما 
تاتيانا وجوزف
المهندس جوزف زوجته نهى نجم وابنتاهما 
نتاشا وسيلين
المهندس ايلي زوجته دنيز دولي وولداهما 
الكسندر وإدي
شقيقتاه نزهة ارملة المرحوم سمير نفاع واولادها وعائلاتهم
رينه ارملة المرحوم غبريال برباري واولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات جد، عرب، صماط، منصور، نجم، دولي، نفاع، برباري، داغر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
سليم يوسف جد
المنتقل إلى رحمته تعالى في المهجر (كندا) يوم السبت الواقع فيه 12 حزيران 2021 متمماً واجباته الدينية.
إحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الخميس 17 حزيران في كاتدرائية سان سان سوڤور الاكادي، مونتريال.
سيقام قداس وجناز لراحة نفسه غداً السبت الواقع فيه 26 حزيران 2021 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام.
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