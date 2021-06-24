بسام نديم مطرجي (أبو نديم)

بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعى فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحومبسام نديم مطرجي(أبو نديم)والده المرحوم نديم مطرجيوالدته المرحومة إبتهاج بيضونأرملته المرحومة هلا تميمإبنه نديم مطرجي ( – 71/710271002349133363333 نيجيريا) زوجته مايا بكا (03/917342)إبنته لينا (03/383851) زوجة مازن أصلان (00201153553551 مصر)أحفاده بسام وراما نديم مطرجي، فيصل وليا نور الدين سلهبأشقاؤه الحاج غسان مطرجي (03/227777)ركان مطرجي (71/153311)المحامي صائب مطرجي (03/201555)فريد مطرجي (81/393669)الدكتور فؤاد مطرجي (03/889966 – كندا 0014036608160)شقيقاته إبتسام (03/787961) زوجة العميد الركن محمد أبو همينأسامة (81/804675) زوجة الحاج عفيف النصوليسوسن (03/241404) زوجة العميد الركن محمد حلاّلفاتن (71/096666) زوجة الحاج عبد القادر الجملأمل (0014033999989) زوجة جهاد شبليتميمة (03/472210) زوجة أمين مجذوبجنان (03/705474) زوجة فادي غندوريصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 15 ذو القعدة 1442هـ الموافق فيه 25 حزيران 2021 حيث يوارى في مدفن العائلة بجبانة الشهداء.بسبب الأوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيد التعازي شاكرين على الأرقام الواردة أعلاه.الراضون بقضاء الله وقدره آل مطرجي وأنسباؤهم.