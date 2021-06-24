تعازي ووفيات

بسام نديم مطرجي (أبو نديم)

Lebanon 24
24-06-2021 | 23:08
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بعميق الحزن والأسى والرضى بإرادة الله ومشيئته ننعى فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم
بسام نديم مطرجي
(أبو نديم)
والده المرحوم نديم مطرجي
والدته المرحومة إبتهاج بيضون
أرملته المرحومة هلا تميم
إبنه نديم مطرجي ( – 71/710271
002349133363333 نيجيريا) زوجته مايا بكا (03/917342)
إبنته لينا (03/383851) زوجة مازن أصلان (00201153553551 مصر)
أحفاده بسام وراما نديم مطرجي، فيصل وليا نور الدين سلهب
أشقاؤه الحاج غسان مطرجي (03/227777)
ركان مطرجي (71/153311)
المحامي صائب مطرجي (03/201555)
فريد مطرجي (81/393669)
الدكتور فؤاد مطرجي (03/889966 – كندا 0014036608160)
شقيقاته إبتسام (03/787961) زوجة العميد الركن محمد أبو همين
أسامة (81/804675) زوجة الحاج عفيف النصولي
سوسن (03/241404) زوجة العميد الركن محمد حلاّل
فاتن (71/096666) زوجة الحاج عبد القادر الجمل 
أمل (0014033999989) زوجة جهاد شبلي
تميمة (03/472210) زوجة أمين مجذوب
جنان (03/705474) زوجة فادي غندور
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 15 ذو القعدة 1442هـ الموافق فيه 25 حزيران 2021 حيث يوارى في مدفن العائلة بجبانة الشهداء.
بسبب الأوضاع الصحية الطارئة وحرصاً على السلامة العامة يتقبل أهل الفقيد التعازي شاكرين على الأرقام الواردة أعلاه.
الراضون بقضاء الله وقدره آل مطرجي وأنسباؤهم.
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