وليد كامل بطحيش

زوجة الفقيد ميّة الامينابن زوجته ليام سباعيشقيقتاه انيت وزوجها ميرفين-جورج-تشارلز غروفيلجومانا بطحيش واولادهاانطوني جميل كنعانالّي جميل كنعانوعائلات بطحيش، حرفوش، الامين، سباعي، غروفيل، كنعان، الياس وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات رأس بيروت ينعون فــقيــدهم الغاليوليد كامل بطحيشالراقد على رجاء القيامة يوم السبت 19 حزيران 2021 في الامارات العربية المتحدة مزوداً بالاسرار الالهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين 28 منه في كنيسة مار انطونيوس البادواني – بعبدات.تقبل التعازي قبل الدفن في ساحة كنيسة مار انطونيوس البادواني – بعبدات ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر مع الالتزام بالاجراءات المتّبعة.إيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعيميّة الامين 03879292انيت غروفيل 03857670جومانا بطحيش 00447402025525