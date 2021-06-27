الدكتور الياس توفيق غنطوس

زوجة الفقيد ليلى اديب الجريسبناته المرحومة مهىمنى زوجة الدكتور جوزف تابري وولداهمااندرو ونيكولاسنجوى زوجة خليل الفغالي وولداهمانايله ومايكلندى زوجة وائل المعصراني وولداهماكريستن وماركشقيقتاه اميلي زوجة انطوان نصار واولادهمابساممازن زوجته نادين شماعة وعائلتهمالينا زوجة امين جبور وعائلتهماالمرحومة جورجيتوعموم عائلات غنطوس، الجريس، تابري، الفغالي، المعصراني، نصار، شماعة، جبور وعموم عائلات رأس بيروت وضهور الشوير وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المرحومالدكتور الياس توفيق غنطوسحامل وسام الارز الوطني من رتبة فارسالامين العام الأسبق لإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيةالمنتقل إلى رحمته تعالى أمس الاحد الواقع فيه 27 حزيران 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين 28 منه في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، تعتذر عائلة الفقيد عن تقبل التعازي، وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه.للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التاليةليلى 03/842620نجوى 03/964354خليل 71/619099منى 0016472026178ندى 0014164549179اميلي 03/219224بسام 03/245587مازن 03/819911