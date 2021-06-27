تعازي ووفيات

الدكتور الياس توفيق غنطوس

Lebanon 24
27-06-2021 | 22:58
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زوجة الفقيد ليلى اديب الجريس
بناته المرحومة مهى
منى زوجة الدكتور جوزف تابري وولداهما
اندرو ونيكولاس
نجوى زوجة خليل الفغالي وولداهما 
نايله ومايكل
ندى زوجة وائل المعصراني وولداهما 
كريستن ومارك
شقيقتاه اميلي زوجة انطوان نصار واولادهما 
بسام
مازن زوجته نادين شماعة وعائلتهما
لينا زوجة امين جبور وعائلتهما
المرحومة جورجيت
وعموم عائلات غنطوس، الجريس، تابري، الفغالي، المعصراني، نصار، شماعة، جبور وعموم عائلات رأس بيروت وضهور الشوير وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المرحوم
الدكتور الياس توفيق غنطوس
حامل وسام الارز الوطني من رتبة فارس
الامين العام الأسبق لإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الاحد الواقع فيه 27 حزيران 2021 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الاثنين 28 منه في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.
بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، تعتذر عائلة الفقيد عن تقبل التعازي، وتشكر كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه.
للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية
ليلى 03/842620
نجوى 03/964354
خليل 71/619099
منى 0016472026178
ندى 0014164549179
اميلي 03/219224
بسام 03/245587
مازن 03/819911
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