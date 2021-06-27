تعازي ووفيات

وليد كامل بطحيش

Lebanon 24
27-06-2021 | 23:02
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زوجة الفقيد ميّة الامين
ابن زوجته ليام سباعي
شقيقتاه انيت وزوجها ميرفين-جورج-تشارلز غروفيل
جومانا بطحيش واولادها
انطوني جميل كنعان
الّي جميل كنعان
وعائلات بطحيش، حرفوش، الامين، سباعي، غروفيل، كنعان، الياس وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات رأس بيروت ينعون فقيدهم الغالي
وليد كامل بطحيش
الراقد على رجاء القيامة يوم السبت 19 حزيران 2021 في الامارات العربية المتحدة مزوداً بالاسرار الالهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الاثنين 28 منه في كنيسة مار انطونيوس البادواني – بعبدات.
تقبل التعازي قبل الدفن في ساحة كنيسة مار انطونيوس البادواني – بعبدات ابتداءً من  الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة الرابعة عصراً مع الالتزام بالاجراءات المتّبعة.
إيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعي
ميّة الامين 03879292
انيت غروفيل 03857670
جومانا بطحيش 00447402025525
الرجاء إبدال الزهور بالتبرّع للكنيسة.
 
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