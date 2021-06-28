تعازي ووفيات

بيار قزحيا غصن

Lebanon 24
28-06-2021 | 23:04
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رقد على رجاء القيامة المجيدة الاحد ۲۷ حزيران ۲۰۲۱ مزوداً بالاسرار المقدسة المأسوف عليه المرحوم
بيار قزحيا غصن
زوجة الفقيد صونيا حنا صفیر
ابنه زیاد وزوجته زينه زخور وعائلتهما (في المهجر)
ابنته زينة زوجة داني صعب وعائلتهما 03/906179
أشقاؤه جوزف غصن وأولاده وعائلاتهم 03/653312
جورج غصن وأولاده وعائلاتهم 03/622377
بول زوجته نجاة مدور وأولادهما وعائلاتهم 76/451445
شقيقتاه لودي أرملة المرحوم ادوار القاعي وأولادها وعائلاتهم 03/947300
تريز أرملة المرحوم سبع بجاني وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
أولاد حميه المرحوم حنا صفير وعائلاتهم
ومن ينتسب إليهم ينعونه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الثلثاء ۲۹ منه الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة السيدة الوردية الرعائية، زوق مصبح.
تقبل التعازي اليوم الثلثاء ۲۹ منه قبل الدفن وبعده اعتباراً من الساعة الأولى بعد الظهر حتى السادسة مساء في صالون كنيسة السيدة الوردية الرعائية، زوق مصبح.
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