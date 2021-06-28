بيار قزحيا غصن

رقد على رجاء القيامة المجيدة الاحد ۲۷ حزيران ۲۰۲۱ مزوداً بالاسرار المقدسة المأسوف عليه المرحومبيار قزحيا غصنزوجة الفقيد صونيا حنا صفیرابنه زیاد وزوجته زينه زخور وعائلتهما (في المهجر)ابنته زينة زوجة داني صعب وعائلتهما 03/906179أشقاؤه جوزف غصن وأولاده وعائلاتهم 03/653312جورج غصن وأولاده وعائلاتهم 03/622377بول زوجته نجاة مدور وأولادهما وعائلاتهم 76/451445شقيقتاه لودي أرملة المرحوم ادوار القاعي وأولادها وعائلاتهم 03/947300تريز أرملة المرحوم سبع بجاني وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)أولاد حميه المرحوم حنا صفير وعائلاتهمومن ينتسب إليهم ينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الثلثاء ۲۹ منه الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة السيدة الوردية الرعائية، زوق مصبح.تقبل التعازي اليوم الثلثاء ۲۹ منه قبل الدفن وبعده اعتباراً من الساعة الأولى بعد الظهر حتى السادسة مساء في صالون كنيسة السيدة الوردية الرعائية، زوق مصبح.