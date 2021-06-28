الدكتور جورج هيكل بويز

زوجة الفقيد سينتيا شفيق موقديةابنته باتريسيا بويز وابنها طوني فغاليابنه زياد بويزشقيقه ايلي بويز زوجته انطوانيت الطويل وعائلتهماشقيقاته جورجيت ارملة المرحوم هنري كرم وعائلتهااولاد المرحومة لور زوجة المرحوم شفيق الحلو وعائلاتهماولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم فؤاد جاماتي وعائلاتهمبنات حميه غلوريا موقدية زوجة جوزف شامي وعائلتهماميشلين موقدية زوجة سيزار طعمة وعائلتهمارين موقديةآنا موقدية ارملة المرحوم بول سعادة وعائلتهااولاد المرحومة ليليان زوجة المرحوم رامز الاشقر وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومالدكتور جورج هيكل بويزالراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية أمس الاثنين 28 حزيران 2021 مزوداً بالاسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الثلثاء 29 منه في كاتدرائية مار جرجس، صربا، ويوارى في مدافن العائلة.ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على سلامة الجميع، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور.أرقام الهاتف للتعزية:سينتيا: 03/254274باتريسيا: 03/602020زياد: 03/788900