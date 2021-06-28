تعازي ووفيات

الدكتور جورج هيكل بويز

Lebanon 24
28-06-2021 | 23:09
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زوجة الفقيد سينتيا شفيق موقدية
ابنته باتريسيا بويز وابنها طوني فغالي
ابنه زياد بويز
شقيقه ايلي بويز زوجته انطوانيت الطويل وعائلتهما
شقيقاته جورجيت ارملة المرحوم هنري كرم وعائلتها
اولاد المرحومة لور زوجة المرحوم شفيق الحلو وعائلاتهم
اولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم فؤاد جاماتي وعائلاتهم
بنات حميه غلوريا موقدية زوجة جوزف شامي وعائلتهما
ميشلين موقدية زوجة سيزار طعمة وعائلتهما
رين موقدية
آنا موقدية ارملة المرحوم بول سعادة وعائلتها
اولاد المرحومة ليليان زوجة المرحوم رامز الاشقر وعائلاتهم
وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
الدكتور جورج هيكل بويز
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية أمس الاثنين 28 حزيران 2021 مزوداً بالاسرار المقدسة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الثلثاء 29 منه في كاتدرائية مار جرجس، صربا، ويوارى في مدافن العائلة.
ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على سلامة الجميع، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور.
أرقام الهاتف للتعزية:
سينتيا: 03/254274
باتريسيا: 03/602020
زياد: 03/788900
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