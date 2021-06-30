سيمون حبيب زوجة شقيقه المرحوم جورج شماس
كلودات شما زوجة شقيقه المرحوم أنطوان شماس وولدها الياس
أولاد شقيقته المرحومة ايزابيل أرملة جرجي طبال وعائلاتهم
أولاد شقيقته المرحومة أليس أرملة المرحوم جبران مفطوم وعائلاتهم
أولاد شقيقته جورجيت أرملة المرحوم جميل السرياني وعائلاتهم
أولاد شقيقته المرحوم ايلان ارملة المرحوم جبرايل الهبر وعائلاتهم
وعموم عائلات شماس، حبيب، طبال، مفطوم، السرياني، الهبر، مباردي، قساطلي، أبو غوش، ضو، سلوم، رعد، شاهين، كرم، أبو رجيلي، ايوب، سابا، الحاج، أبو مراد، بشير، سعيد، الهبر، مسعود، نعمه، خيرالله، بو كرم، فرح وصقر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
وديع الياس الشماس
المنتقل الى رحمته تعالى أمس الأربعاء 30 حزيران 2021 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 1 تموز 2021 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوكس (مار متر)، الأشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء.
نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله. لمن يرغب التعازي على الرقم:
كلودات شماس: 357005/03
الياس شماس: 604740/03
الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.