وديع الياس الشماس

سيمون حبيب زوجة شقيقه المرحوم جورج شماسكلودات شما زوجة شقيقه المرحوم أنطوان شماس وولدها الياسأولاد شقيقته المرحومة ايزابيل أرملة جرجي طبال وعائلاتهمأولاد شقيقته المرحومة أليس أرملة المرحوم جبران مفطوم وعائلاتهمأولاد شقيقته جورجيت أرملة المرحوم جميل السرياني وعائلاتهمأولاد شقيقته المرحوم ايلان ارملة المرحوم جبرايل الهبر وعائلاتهموعموم عائلات شماس، حبيب، طبال، مفطوم، السرياني، الهبر، مباردي، قساطلي، أبو غوش، ضو، سلوم، رعد، شاهين، كرم، أبو رجيلي، ايوب، سابا، الحاج، أبو مراد، بشير، سعيد، الهبر، مسعود، نعمه، خيرالله، بو كرم، فرح وصقر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوموديع الياس الشماسالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الأربعاء 30 حزيران 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 1 تموز 2021 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوكس (مار متر)، الأشرفية، حيث يوارى في مدفن العائلة.لكم من بعده طول البقاء.نظراً للظروف الصحية الراهنة عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله. لمن يرغب التعازي على الرقم:كلودات شماس: 357005/03الياس شماس: 604740/03الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.