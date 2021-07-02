أبناؤها سركيس حميد شلهوب وزوجته رسيل محمد روح غندور 03/304440 ـ 03/897111
ابنته رسيل سركيس شلهوب (في المهجر)
جوزيف حميد شلهوب زوجته ايفلين سركيس فرنجية 03/889965 ـ 03/497999
أبناؤه المهندس جوي جوزيف شلهوب 70/812800
المهندس انطوني جوزيف شلهوب (في المهجر) 71/889965
بناته: ليلى جوزيف شلهوب 03/002502
جويا زوجة المهندس برنارد حميد شيحا 76/034111
بناتها جميلة حميد شلهوب زوجة المربي سايد رومانوس المكاري 71/835639
ابناؤها: ريمون المكاري وعائلته (في المهجر) 0032475438686
طوني المكاري وعائلته 0032472968686
بناتها مايا زوجة الشيخ لورانس معوض وعائلتها (في الوطن والمهجر) 03/569599
سابين زوجة العميد جاك فنيانوس وعائلتها 03/635583
نيكول زوجة المهندس جورج الشويري وعائلتها (في المهجر) 0097477750058
تريز حميد شلهوب ارملة المرحوم فيليب متري رزق 03/454689
ابنها متري فيليب رزق (في المهجر) 0015712013355
ابنتها عدلا زوجة بيار ابو رضا وعائلتها 03/424784
شقيقها عائلة المرحوم موسى منصور تريزيا (القشي) 70/117217 (منصور) ـ 03/895281 (طوني)
وعموم الأهل والأنسباء في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية فقيدتهم الغالية المرحومة
ليلى منصور تريزيا
ارملة المرحوم حميد سركيس شلهوب
(ام سركيس)
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الجمعة 2 تموز 2021، عن عمر 102 عاماً، مزودة بالأسرار المقدسة.
يحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسها اليوم السبت 3 منه عند الساعة الخامسة عصراً في كنيسة مار جرجس، إهدن.
ملاحظة نظراً للظروف الطارئة، وحفاظاً على السلامة العامة، تقبل التعازي عبر الاتصال على الأرقام أعلاه.