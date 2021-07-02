ليلى منصور تريزيا

أبناؤها سركيس حميد شلهوب وزوجته رسيل محمد روح غندور 03/304440 ـ 03/897111ابنته رسيل سركيس شلهوب (في المهجر)جوزيف حميد شلهوب زوجته ايفلين سركيس فرنجية 03/889965 ـ 03/497999أبناؤه المهندس جوي جوزيف شلهوب 70/812800المهندس انطوني جوزيف شلهوب (في المهجر) 71/889965بناته: ليلى جوزيف شلهوب 03/002502جويا زوجة المهندس برنارد حميد شيحا 76/034111بناتها جميلة حميد شلهوب زوجة المربي سايد رومانوس المكاري 71/835639ابناؤها: ريمون المكاري وعائلته (في المهجر) 0032475438686طوني المكاري وعائلته 0032472968686بناتها مايا زوجة الشيخ لورانس معوض وعائلتها (في الوطن والمهجر) 03/569599سابين زوجة العميد جاك فنيانوس وعائلتها 03/635583نيكول زوجة المهندس جورج الشويري وعائلتها (في المهجر) 0097477750058تريز حميد شلهوب ارملة المرحوم فيليب متري رزق 03/454689ابنها متري فيليب رزق (في المهجر) 0015712013355ابنتها عدلا زوجة بيار ابو رضا وعائلتها 03/424784شقيقها عائلة المرحوم موسى منصور تريزيا (القشي) 70/117217 (منصور) ـ 03/895281 (طوني)وعموم الأهل والأنسباء في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية فقيدتهم الغالية المرحومةليلى منصور تريزياارملة المرحوم حميد سركيس شلهوب(ام سركيس)المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الجمعة 2 تموز 2021، عن عمر 102 عاماً، مزودة بالأسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة الجنائزية لراحة نفسها اليوم السبت 3 منه عند الساعة الخامسة عصراً في كنيسة مار جرجس، إهدن.ملاحظة نظراً للظروف الطارئة، وحفاظاً على السلامة العامة، تقبل التعازي عبر الاتصال على الأرقام أعلاه.