لوريت جرجي طبال

شقيقتها ارليت طبال ارملة المرحوم ادكار مباردي وبناتها وعائلاتهنحياة ابو غوش ارملة شقيقها المرحوم ميشال طبال وابنتهاتريز ضو ارملة شقيقها المرحوم غبريال واولادها وعائلاتهموعموم عائلات طبال، شماس، مباردي، ابو غوش، ضو، موصللي، خوري، ايوب، بشير، سعيد، حبيب، مفطوم، هبر، سرياني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةلوريت جرجي طبالالمنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الاحد 4 تموز 2021 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين 5 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى في مدفن العائلة.بسبب الأوضاع الراهنة، عائلة الفقيدة تعتذر عن قيام مراسم التعازي، راجية الله ألّا يصيبكم مكروه، وتشكر العائلة كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور.للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية:ارليت: 03/244512ايزابيل: 03/930203