تعازي ووفيات

لوريت جرجي طبال

Lebanon 24
04-07-2021 | 22:56
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شقيقتها ارليت طبال ارملة المرحوم ادكار مباردي وبناتها وعائلاتهن
حياة ابو غوش ارملة شقيقها المرحوم ميشال طبال وابنتها
تريز ضو ارملة شقيقها المرحوم غبريال واولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات طبال، شماس، مباردي، ابو غوش، ضو، موصللي، خوري، ايوب، بشير، سعيد، حبيب، مفطوم، هبر، سرياني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
لوريت جرجي طبال
المنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الاحد 4 تموز 2021 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين 5 منه في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية، حيث توارى في مدفن العائلة.
بسبب الأوضاع الراهنة، عائلة الفقيدة تعتذر عن قيام مراسم التعازي، راجية الله ألّا يصيبكم مكروه، وتشكر العائلة كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور.
للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية:
ارليت: 03/244512
ايزابيل: 03/930203
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