المحامي شاكر ميشال عون

حزب الكتائب اللبنانيةنقابة المحامين في بيروتزوجة الفقيد المهندسة يمنى بولس زهارولده المهندس ميشال زوجته المحامية جنيفر فرحات وولداهما شاكر ونورشقيقتاه ليلىعايدهوأنسباؤهم ينعون المرحومالمحامي شاكر ميشال عون(النائب السابق لرئيس حزب الكتائب اللبنانية)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الاربعاء 7 تموز 2021 في كنيسة مار مارون، الجميزة.إيماناً بتعاليم الكنيسة وحفاظاً على سلامة المحبين، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله وتقبل التعازي عبر الهاتفيمنى 03764981ميشال 71851309