تعازي ووفيات

المحامي شاكر ميشال عون

Lebanon 24
05-07-2021 | 23:09
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حزب الكتائب اللبنانية
نقابة المحامين في بيروت 
زوجة الفقيد المهندسة يمنى بولس زهار 
ولده المهندس ميشال زوجته المحامية جنيفر فرحات وولداهما شاكر ونور 
شقيقتاه ليلى 
عايده
وأنسباؤهم ينعون المرحوم
المحامي شاكر ميشال عون
(النائب السابق لرئيس حزب الكتائب اللبنانية)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الاربعاء 7 تموز 2021 في كنيسة مار مارون، الجميزة.
إيماناً بتعاليم الكنيسة وحفاظاً على سلامة المحبين، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله وتقبل التعازي عبر الهاتف 
يمنى 03764981
ميشال 71851309
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