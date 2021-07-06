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تعازي ووفيات
المهندس سمير منصور شحروري
Lebanon 24
06-07-2021
|
23:02
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رقد على رجاء القيامة المرحوم
المهندس سمير منصور شحروري
زوجته كارولينا قصاب 03/423601
ابنه رجا زوجته سارة سعادة وعائلتهما 03/475824
ابنتاه فيفيان زوجة نسيم نكد وعائلتهما 81/384567
مايا 03/942020
يحتفل بصلاة المرافقة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء 7 تموز 2021 في كنيسة السيدة، بسوس.
تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في الاشرفية شارع مار بطرس وبولس، الشحروري اليوم الاربعاء قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً وغداً الخميس 8 منه.
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