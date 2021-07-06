المهندس سمير منصور شحروري

رقد على رجاء القيامة المرحومالمهندس سمير منصور شحروريزوجته كارولينا قصاب 03/423601ابنه رجا زوجته سارة سعادة وعائلتهما 03/475824ابنتاه فيفيان زوجة نسيم نكد وعائلتهما 81/384567مايا 03/942020يحتفل بصلاة المرافقة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء 7 تموز 2021 في كنيسة السيدة، بسوس.تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في الاشرفية شارع مار بطرس وبولس، الشحروري اليوم الاربعاء قبل الدفن من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً وغداً الخميس 8 منه.