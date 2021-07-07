عزات إبراهيم حمزة ريدان

زوجة الفقيد شهيدة حنا أبي رميا 03/030324إبناه الدكتور أنطونيو زوجته الدكتورة تانيا أبي صعب وعائلتهما 0016502833419كارلوس زوجته ساندرا الأبيض وعائلتهما 03/753297بناته هيلدا زوجة ريشار معماري واولادهما وعائلاتهم 03/491953بولين زوجة انطوان عطاالله واولادهما وعائلاتهم 03/689373رندا زوجة غسان خنيصر وعائلتهما 03/685790سيلفا زوجة مروان حردان وعائلتهما 00971505364112وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومالصحافييوسف (جوزف) أسعد حردانيحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 8 تموز 2021 الساعة الخامسة عصراً في كنيسة سيدة الشير الرعائية، إهمج.نظراً للظروف الراهنة تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف وتشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.