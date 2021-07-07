تعازي ووفيات

عزات إبراهيم حمزة ريدان

Lebanon 24
07-07-2021 | 23:00
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زوجة الفقيد شهيدة حنا أبي رميا 03/030324
إبناه الدكتور أنطونيو زوجته الدكتورة تانيا أبي صعب وعائلتهما 0016502833419
كارلوس زوجته ساندرا الأبيض وعائلتهما 03/753297
بناته هيلدا زوجة ريشار معماري واولادهما وعائلاتهم 03/491953
بولين زوجة انطوان عطاالله واولادهما وعائلاتهم 03/689373
رندا زوجة غسان خنيصر وعائلتهما 03/685790
سيلفا زوجة مروان حردان وعائلتهما 00971505364112
وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
الصحافي
يوسف (جوزف) أسعد حردان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 8 تموز 2021 الساعة الخامسة عصراً في كنيسة سيدة الشير الرعائية، إهمج.
نظراً للظروف الراهنة تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف وتشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
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