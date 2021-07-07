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تعازي ووفيات
الشيخة نوميس توفيق الخازن
Lebanon 24
07-07-2021
|
23:05
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انتقلت الى رحمته تعالى المأسوف عليها المرحومة
الشيخة نوميس توفيق الخازن
أرملة فريد شكري الخوري
ابنة الفقيدة ماري دانيال زوجة الدكتور حكمت بركات
احفادها عبدالله بركات زوجته رايسا الحداد وابنتهما (في المهجر)
نوميس بركات زوجة كارل ايوب واولادهما
اماندا بركات زوجة جاد ابو شربين واولادهما
شربل بركات (في المهجر)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها غداً الجمعة 9 تموز عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة القديسة تقلا- البوار. ثم توارى في مدفن العائلة الخاص.
تقبل التعازي قبل وبعد الدفن في صالون الكنيسة من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 6 مساءً.
للتعزية الروحية عبر الهاتف
ماري دانيال 70140995
شاديا 71631733
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