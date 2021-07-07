تعازي ووفيات

الكابتن نهاد جوزيف أبو مرعي

Lebanon 24
07-07-2021 | 23:09
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الكابتن نهاد جوزيف أبو مرعي

زوجة الفقيد ندى حبيب كرم 
ابنتاه رانيا أبو مرعي وعائلتها 
نيلا أبو مرعي زوجة جو جورج مجاعص وعائلتها 
وأنسباؤهم ينعون  المرحوم
الكابتن
نهاد جوزيف أبو مرعي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 8 تموز 2021 في كنيسة مار الياس للموارنة، ميناء الحصن، بيروت.
عملاً بتوجيهات الكنيسة وبسبب الإجراءات الصحية المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، تقبل التعازي على الهاتف 
ندى 03874161، نيلا 03964533، رانيا03866802
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