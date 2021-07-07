الكابتن نهاد جوزيف أبو مرعي

الكابتن نهاد جوزيف أبو مرعيزوجة الفقيد ندى حبيب كرمابنتاه رانيا أبو مرعي وعائلتهانيلا أبو مرعي زوجة جو جورج مجاعص وعائلتهاوأنسباؤهم ينعون المرحومالكابتننهاد جوزيف أبو مرعييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس 8 تموز 2021 في كنيسة مار الياس للموارنة، ميناء الحصن، بيروت.عملاً بتوجيهات الكنيسة وبسبب الإجراءات الصحية المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، تقبل التعازي على الهاتفندى 03874161، نيلا 03964533، رانيا03866802