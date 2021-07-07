زين عبدالله سلامة الزريقات

زوج الفقيدة بيرلي وليم ملحم شقيرإبنها بيرلي وليم جونيور بيرلي شقير وأولادهأحفادها الكسندر نيكولاسكرستينالياسلفاها دايفيد ريتشارد ملحم شقير وعائلته (في المهجر)جوناثان إدوارد ملحم شقير وعائلته (في المهجر)شقيقها زياد عبدالله سلامة الزريقاتشقيقتاها هلا زوجة مايكل كريدس (في المهجر)دينا زوجة جان شمعون وعائلتهما (في المهجر)وعائلات الزريقات، شقير، كريدس، شمعون وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي الشويفات ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةزين عبدالله سلامة الزريقاتوالدتها المرحومة رسمية الزريقاتالراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية مزودة بالأسرار المقدسة نهار الثلثاء 6 تموز 2021،ينقل جثمانها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس 8 منه الى كنيسة مار ميخائيل، المدبّر ضهور الشويفات صعوداً بعد مدرسة سان شارل حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد الظهر.تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في صالون الكنيسة،ونظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي أيضاً على الرقم التاليبيرلي 03/630306الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.