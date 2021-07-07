تعازي ووفيات

زين عبدالله سلامة الزريقات

Lebanon 24
07-07-2021 | 23:11
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زوج الفقيدة بيرلي وليم ملحم شقير
إبنها بيرلي وليم جونيور بيرلي شقير وأولاده
أحفادها الكسندر نيكولاس
كرستينا 
ليا
سلفاها دايفيد ريتشارد ملحم شقير وعائلته (في المهجر)
جوناثان إدوارد ملحم شقير وعائلته (في المهجر)
شقيقها زياد عبدالله سلامة الزريقات
شقيقتاها هلا زوجة مايكل كريدس (في المهجر)
دينا زوجة جان شمعون وعائلتهما (في المهجر)
وعائلات الزريقات، شقير، كريدس، شمعون وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي الشويفات ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة
زين عبدالله سلامة الزريقات
والدتها المرحومة رسمية الزريقات
الراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية مزودة بالأسرار المقدسة نهار الثلثاء 6 تموز 2021،
ينقل جثمانها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس 8 منه الى كنيسة مار ميخائيل، المدبّر ضهور الشويفات صعوداً بعد مدرسة سان شارل حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد الظهر.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في صالون الكنيسة، 
ونظراً للظروف الراهنة تقبل التعازي أيضاً على الرقم التالي
بيرلي 03/630306
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.
 
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