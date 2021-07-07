زوجة الفقيد مونيك نيقولاوس وابنتهما جاكي
ابناه كريستوف (والدته جوزيت فخر) زوجته ماتيلد طرزي وابنتهما زوي
مارك-ايميه (والدته الكسندرا خليل)
شقيقته كريستيان وزوجها الياس شكري وعائلتهما
اشقاؤه رودي زوجته ميشيل نسناس وعائلتهما
روي زوجته جنان مقبل وعائلتهما
رودريغ زوجته ندى بجاني وعائلتهما
اولاد خالته المرحومة فيفيان ارملة جورج عبود-بلانكو
رجا و اني و غادة وعائلاتهم
عائلة عمه المرحوم روبير عزيز رعد
عائلة المرحوم عزيز
عائلة المرحوم وليد
وعائلات رعد، الخوري، نيقولاوس، فخر، خليل، شكري، نسناس، مقبل، بجاني، عبود-بلانكو، طرزي، لحود وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بيت مري ينعون فقيدهم الغالي
رولان-مارك اسعد رعد
الراقد على رجاء في فيرساي (فرنسا) يوم الجمعة 2 تموز 2021 مزوداً بالاسرار الالهية.
يحتفل بالجنازة عن نفسه غداً الجمعة 9 منه في فرنسا يقام قداس لراحة نفسه الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الاربعاء 14 منه في كنيسة مار ساسين - بيت مري.
القداس سينقل مباشرة على صفحة الرعية ParoisseMaroniteBeit-Mery
إيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية اوعلى مواقع التواصل الاجتماعي
مونيك +33643095074
كريستوف +33620955393
كريستيان +9613554136
رودي +96170546046
روي +97334181959
رودريغ +33686370481