رولان-مارك اسعد رعد

زوجة الفقيد مونيك نيقولاوس وابنتهما جاكيابناه كريستوف (والدته جوزيت فخر) زوجته ماتيلد طرزي وابنتهما زويمارك-ايميه (والدته الكسندرا خليل)شقيقته كريستيان وزوجها الياس شكري وعائلتهمااشقاؤه رودي زوجته ميشيل نسناس وعائلتهماروي زوجته جنان مقبل وعائلتهمارودريغ زوجته ندى بجاني وعائلتهمااولاد خالته المرحومة فيفيان ارملة جورج عبود-بلانكورجا و اني و غادة وعائلاتهمعائلة عمه المرحوم روبير عزيز رعدعائلة المرحوم عزيزعائلة المرحوم وليدوعائلات رعد، الخوري، نيقولاوس، فخر، خليل، شكري، نسناس، مقبل، بجاني، عبود-بلانكو، طرزي، لحود وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بيت مري ينعون فقيدهم الغاليرولان-مارك اسعد رعدالراقد على رجاء في فيرساي (فرنسا) يوم الجمعة 2 تموز 2021 مزوداً بالاسرار الالهية.يحتفل بالجنازة عن نفسه غداً الجمعة 9 منه في فرنسا يقام قداس لراحة نفسه الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الاربعاء 14 منه في كنيسة مار ساسين - بيت مري.القداس سينقل مباشرة على صفحة الرعية ParoisseMaroniteBeit-Meryإيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية اوعلى مواقع التواصل الاجتماعيمونيك +33643095074كريستوف +33620955393كريستيان +9613554136رودي +96170546046روي +97334181959رودريغ +33686370481