تعازي ووفيات

والد الزميل محمد الحسن في ذمة الله

Lebanon 24
08-07-2021 | 06:37
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غيب الموت محمد فيصل الحسن، والد الزميل محمد الحسن. يصلى على جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم في مسجد الامام الحسن بن علي ويوارى الثرى في مدافن بلدة بتوراتيج.

تتقدم اسرة "لبنان 24" من عائلة الفقيد ومن الزميل الحسن بأحر التعازي، راجية المولى ان يتغمده فسيح جنانه.
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