غسان عبد الرحمن عبد الملك

بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالی ننعى فقيدنا الغالي المرحومغسان عبد الرحمن عبد الملكزوجته ليلى النكديإبنه ماهر عبد الملك زوجته كيندا شاشاتيابنتاه مايا عبد الملك زوجة طارق مظهرديالا عبد الملك زوجة ربيع جنبلاطشقيقاه بشير عبد الملكالمرحوم عماد عبد الملكشقيقته نهى عبد الملك أرملة المرحوم نعیم نكدالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع في 5 تموز ۲۰۲۱.يصلى على جثمانه يوم الأحد 11 منه الساعة الثانية عشرة ظهراً في قاعة مجلس تربة دروز بيروت، فردان حيث يوارى.نظرا للظروف الراهنة وبناءً على توجيهات الهيئة الروحية والمشايخ الأجلاء وتماشيا معقرار وزارة الصحة العامةتتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف على الارقام التاليةزوجته ليلى 01/305309إبنه ماهر 03/708109إبنته مايا 00971502934934إبنته ديالا 0097455569498شقيقه بشير 03/903244شقيقته نهى 01/279630الآسفون آل عبدالملك، النكدي، شاشاتي، مظهر، جنبلاط، نكد وعموم أهالي بتاتر.