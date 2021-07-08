تعازي ووفيات

غسان عبد الرحمن عبد الملك

Lebanon 24
08-07-2021 | 23:01
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بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالی ننعى فقيدنا الغالي المرحوم
غسان عبد الرحمن عبد الملك
زوجته ليلى النكدي
إبنه ماهر عبد الملك زوجته كيندا شاشاتي
ابنتاه مايا عبد الملك زوجة طارق مظهر
ديالا عبد الملك زوجة ربيع جنبلاط
شقيقاه بشير عبد الملك
المرحوم عماد عبد الملك
شقيقته نهى عبد الملك أرملة المرحوم نعیم نكد
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع في 5 تموز ۲۰۲۱.
يصلى على جثمانه يوم الأحد 11 منه الساعة الثانية عشرة ظهراً في قاعة مجلس تربة دروز بيروت، فردان حيث يوارى.
نظرا للظروف الراهنة وبناءً على توجيهات الهيئة الروحية والمشايخ الأجلاء وتماشيا مع
قرار وزارة الصحة العامة
تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف على الارقام التالية 
زوجته ليلى 01/305309 
إبنه ماهر 03/708109 
إبنته مايا 00971502934934 
إبنته ديالا 0097455569498
شقيقه بشير 03/903244 
شقيقته نهى 01/279630 
الآسفون آل عبدالملك، النكدي، شاشاتي، مظهر، جنبلاط، نكد وعموم أهالي بتاتر.
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