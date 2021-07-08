الشيخة نوميس توفيق الخازن

انتقلت الى رحمته تعالى المأسوف عليها المرحومةالشيخة نوميس توفيق الخازنأرملة فريد شكري الخوريابنة الفقيدة ماري دانيال زوجة الدكتور حكمت بركاتاحفادها عبدالله بركات زوجته رايسا الحداد وابنتهما (في المهجر)نوميس بركات زوجة كارل ايوب واولادهمااماندا بركات زوجة جاد ابو شربين واولادهماشربل سيمون بركات (في المهجر)يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الجمعة 9 تموز عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة القديسة تقلا- البوار. ثم توارى في مدفن العائلة الخاص.تقبل التعازي قبل وبعد الدفن في صالون الكنيسة من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 6 مساءًللتعزية الروحية عبر الهاتفماري دانيال 70140995نوميس 03123372