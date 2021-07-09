تعازي ووفيات

كميل عازار مرهج

Lebanon 24
09-07-2021 | 22:59
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رقد على رجاء القيامة المأسوف على شبابه
كميل عازار مرهج
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم السبت 10 تموز في كنيسة مار جرجس الرعائية، مجدل المعوش.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الحادية عشرة لغاية السادسة مساءً وغداً الاحد 11 منه ابتداءً من الثانية عشرة ظهراً لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية، مجدل المعوش.
مع الالتزام بالاجراءات المتّبعة للتعازي الرجاء الاتصال على الرقم التالي او على مواقع التواصل الاجتماعي.
عازار مرهج 03/757945
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