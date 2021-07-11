الحاجة إلهام يونس حمية في ذمّة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة إلهام يونس حمية، زوجة الحاج شريف محمد حمية.

أبناؤها:

يونس (رئيس قسم في الجامعة اللبنانية)

زاهر (موظف في شركة كاستانيا)

نشأت (رئيس بلدية برجا السابق)

علاء (معاون في قوى الأمن الداخلي)

محمد (مدير دار الأيتام الخيرية - إقليم الخروب)

وسام (عريف في شرطة بلدية بيروت)

ابنتها:

عليا (زوجة محمد معروف الزعرت - مؤهل أول في قوى الأمن الداخلي)

يُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأحد في 11 تموز 2021 في مسجد الرحمة والتقوى وتوارى الثرى في جبانة بلدتها برجا

الآسفون: آل حمية وآل سيف الدين وآل الشمعة وآل رمضان وآل ادريس وآل الغوش والزعرت وعموم أهالي برجا