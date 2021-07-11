الحاجة إلهام يونس حمية في ذمّة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة إلهام يونس حمية، زوجة الحاج شريف محمد حمية.
أبناؤها:
يونس (رئيس قسم في الجامعة اللبنانية)
زاهر (موظف في شركة كاستانيا)
نشأت (رئيس بلدية برجا السابق)
علاء (معاون في قوى الأمن الداخلي)
محمد (مدير دار الأيتام الخيرية - إقليم الخروب)
وسام (عريف في شرطة بلدية بيروت)
ابنتها:
عليا (زوجة محمد معروف الزعرت - مؤهل أول في قوى الأمن الداخلي)
يُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأحد في 11 تموز 2021 في مسجد الرحمة والتقوى وتوارى الثرى في جبانة بلدتها برجا
الآسفون: آل حمية وآل سيف الدين وآل الشمعة وآل رمضان وآل ادريس وآل الغوش والزعرت وعموم أهالي برجا