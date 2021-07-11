تعازي ووفيات

الحاجة إلهام يونس حمية في ذمّة الله

Lebanon 24
11-07-2021 | 02:11
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة إلهام يونس حمية، زوجة الحاج شريف محمد حمية. 
 
أبناؤها:
 
يونس (رئيس قسم في الجامعة اللبنانية) 
 
زاهر (موظف في شركة كاستانيا) 
 
نشأت (رئيس بلدية برجا السابق) 
 
علاء (معاون في قوى الأمن الداخلي) 
 
محمد (مدير دار الأيتام الخيرية - إقليم الخروب)
 
وسام (عريف في شرطة بلدية بيروت) 
 
ابنتها:
 
عليا (زوجة محمد معروف الزعرت - مؤهل أول في قوى الأمن الداخلي) 
 
يُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأحد في 11 تموز 2021 في مسجد الرحمة والتقوى وتوارى الثرى في جبانة بلدتها برجا 
 
الآسفون: آل حمية وآل سيف الدين وآل الشمعة وآل رمضان وآل ادريس وآل الغوش والزعرت وعموم أهالي برجا 
 
 
 
 
 
 
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