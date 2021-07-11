سميرة جورج دحروج

رقدت على رجاء القيامةسميرة جورج دحروجزوجة جوزف اسبر اللحّامإبناها جورج زوجته ميريام الجميّل وعائلتهماالدكتور روجيه زوجته الدكتورة ديانا دافيدو وعائلتهماشقيقتاها نورما ارملة المرحوم ايلي شويري وعائلتهاصونيا دحروجنهى معلوف ارملة شقيقها المرحوم الدكتور اندريه وعائلتهاالعميد المتقاعد عبد الله الخوري زوج شقيقتها المرحومة دعد وعائلتهعائلة المرحومة ماري ارملة المرحوم موسى داودعائلة المرحومة منى ارملة المرحوم فوزي قرعهابناء حميها عائلة المرحومة نازك ارملة المرحوم موسى معلوليسلوى حلبي ارملة المرحوم عيسى اللحّام وعائلتهافيرجيني طويل ارملة المرحوم اسبريدون اللحّام وعائلتهاوانسباؤهم ينعونها.الراقدة على رجاء القيامة السبت 10 تموز 2021 مزودةً بالاسرار الالهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 12 منه في كنيسة القيامة للروم الارثوذكس، الحازمية.إيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيدة تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعي:جورج اللحّام: 03/619641روجيه اللحّام: 03/812141 ـ 0016173060332نهى دحروج: 03/721705نورما شويري: 03/763812صونيا دحروج: 03/958090جوزف قرعه: 71/779323جورج داود: 03/645119