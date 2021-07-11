رقدت على رجاء القيامة
سميرة جورج دحروج
زوجة جوزف اسبر اللحّام
إبناها جورج زوجته ميريام الجميّل وعائلتهما
الدكتور روجيه زوجته الدكتورة ديانا دافيدو وعائلتهما
شقيقتاها نورما ارملة المرحوم ايلي شويري وعائلتها
صونيا دحروج
نهى معلوف ارملة شقيقها المرحوم الدكتور اندريه وعائلتها
العميد المتقاعد عبد الله الخوري زوج شقيقتها المرحومة دعد وعائلته
عائلة المرحومة ماري ارملة المرحوم موسى داود
عائلة المرحومة منى ارملة المرحوم فوزي قرعه
ابناء حميها عائلة المرحومة نازك ارملة المرحوم موسى معلولي
سلوى حلبي ارملة المرحوم عيسى اللحّام وعائلتها
فيرجيني طويل ارملة المرحوم اسبريدون اللحّام وعائلتها
وانسباؤهم ينعونها.
الراقدة على رجاء القيامة السبت 10 تموز 2021 مزودةً بالاسرار الالهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 12 منه في كنيسة القيامة للروم الارثوذكس، الحازمية.
إيماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيدة تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
للتعازي الرجاء الاتصال على الارقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعي:
جورج اللحّام: 03/619641
روجيه اللحّام: 03/812141 ـ 0016173060332
نهى دحروج: 03/721705
نورما شويري: 03/763812
صونيا دحروج: 03/958090
جوزف قرعه: 71/779323
جورج داود: 03/645119