سامية جرجي حبيب شبلي

زوج الفقيدة الدكتور كلود مارون الأسمر 03/242040شقيقها جوزف جرجي حبيب شبلي 04/982095شقيقتاها عايدة جرجي حبيب شبلينهاد جرجي حبيب شبلي 70/532422سلفها الدكتور بيار مارون الأسمر وعائلته (في المهجر)أولاد خالها المرحوم أمين مسعود وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةسامية جرجي حبيب شبلييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين 12 تموز 2121 في كنيسة سيدة المعونات، ساقية المسك، بكفيا.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء 13 منه من الساعة الاولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.