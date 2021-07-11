تعازي ووفيات

سامية جرجي حبيب شبلي

Lebanon 24
11-07-2021 | 23:00
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زوج الفقيدة الدكتور كلود مارون الأسمر 03/242040
شقيقها جوزف جرجي حبيب شبلي 04/982095
شقيقتاها عايدة جرجي حبيب شبلي
نهاد جرجي حبيب شبلي 70/532422
سلفها الدكتور بيار مارون الأسمر وعائلته (في المهجر)
أولاد خالها المرحوم أمين مسعود وعائلاتهم
وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
سامية جرجي حبيب شبلي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين 12 تموز 2121 في كنيسة سيدة المعونات، ساقية المسك، بكفيا.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء 13 منه من الساعة الاولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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