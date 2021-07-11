تعازي ووفيات

جاكلين لويس ابو جوده

Lebanon 24
11-07-2021 | 23:00
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ابن المرحومة كارول ماجد شهيد مخايل
بناتها نادين زوجة المهندس شارل مارون وعائلتهما
باغي زوجة الاستاذ بول مارك كندرجي وعائلتهما
سيلين زوجة المهندس نخله الهاشم وعائلتهما
شقيقها جورج ابو جوده وعائلته
شقيقتاها مارسيل ارملة المرحوم الاستاذ جورج عقل وعائلتها
مارلين ارملة المرحوم الاستاذ اندره ديبه وعائلتها
وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
جاكلين لويس ابو جوده
ارملة المرحوم ملحم جبران ابو جوده
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 12 تموز 2021 في كنيسة مار الياس الكبرى، انطلياس، ثم توارى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة.
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