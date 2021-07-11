جاكلين لويس ابو جوده

ابن المرحومة كارول ماجد شهيد مخايلبناتها نادين زوجة المهندس شارل مارون وعائلتهماباغي زوجة الاستاذ بول مارك كندرجي وعائلتهماسيلين زوجة المهندس نخله الهاشم وعائلتهماشقيقها جورج ابو جوده وعائلتهشقيقتاها مارسيل ارملة المرحوم الاستاذ جورج عقل وعائلتهامارلين ارملة المرحوم الاستاذ اندره ديبه وعائلتهاوانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةجاكلين لويس ابو جودهارملة المرحوم ملحم جبران ابو جودهيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 12 تموز 2021 في كنيسة مار الياس الكبرى، انطلياس، ثم توارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة.