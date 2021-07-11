تعازي ووفيات

المربي فادي سعيد حاتم

Lebanon 24
11-07-2021 | 23:00
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رقد على رجاء القيامة
المربي 
فادي سعيد حاتم
زوجته برناديت الاسمر
اولاده الصيدلي رنا زوجة ايدي كنعان وعائلتهما
ايلي
اشقاؤه ريمون وعائلته
شقيقتاه نورما زوجة طوني الهبر وعائلتهما
رامونا ارملة المرحوم المحامي انطوان ريشا وعائلتها
وانسباؤهم ينعونه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين 12 تموز 2021 في كنيسة مارت تقلا، الحازمية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء 13 منه من العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً ومن الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.
ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.
للتعازي الرجاء الاتصال على الأرقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعي:
برناديت الاسمر حاتم: 03/269094
رنا كنعان: 03/108471
ايلي حاتم: 70/578608
ريمون حاتم: 70/684369
نورما الهبر: 81/434660
رامونا ريشا: 03/420861
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