المربي فادي سعيد حاتم

رقد على رجاء القيامةالمربيفادي سعيد حاتمزوجته برناديت الاسمراولاده الصيدلي رنا زوجة ايدي كنعان وعائلتهماايلياشقاؤه ريمون وعائلتهشقيقتاه نورما زوجة طوني الهبر وعائلتهمارامونا ارملة المرحوم المحامي انطوان ريشا وعائلتهاوانسباؤهم ينعونه.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين 12 تموز 2021 في كنيسة مارت تقلا، الحازمية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء 13 منه من العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً ومن الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال على الأرقام التالية او على مواقع التواصل الاجتماعي:برناديت الاسمر حاتم: 03/269094رنا كنعان: 03/108471ايلي حاتم: 70/578608ريمون حاتم: 70/684369نورما الهبر: 81/434660رامونا ريشا: 03/420861