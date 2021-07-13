تعازي ووفيات

الشيخ سمير الياس الخازن

Lebanon 24
13-07-2021 | 22:57
A-
A+
Doc-P-842534-637618391728835190.jpg
Doc-P-842534-637618391728835190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه 
الشيخ 
سمير الياس الخازن
زوجة الفقيد روز - ماي رفول عازار 03/757157
ابنه الياس 03/666300
ابنتاه ماريا زوجة فيصل جورج افرام واولادهما 03/344514 
باولا زوجة مكرم مسعود ابي عاد واولادهما   03/344518
شقيقه الدكتور شكرالله زوجته ليزات شعيا وابنتهما 03/666900
شقيقاتهمايا زوجة المهندس سمير الخوري واولادهما وعائلاتهم
فايزه زوجة ايلي صفير واولادهما وعائلاتهم
رانيا ارملة بيار رزق واولادها
عمته نهى ارملة حارث الحايك واولادها وعائلاتهم
وعموم بيت الخازن، عازار، البستاني 
ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد الأسى والّلوعة. 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الخميس 15 تموز 2021 
الساعة الخامسة عصراً في كاتدرائية مار زخيا العجائبي عجلتون. 
ويوارى في كنيسة السيدة في مدافن العائلة الخاصة 
نظراً للظروف الراهنة، تقبل التعازي اليوم الاربعاء 14 منه في منزله، عجلتون، وغداً الخميس قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالونات كاتدرائية مار زخيا العجائبي، عجلتون. 
حفاظاً على سلامة الجميع، تشكر عائلة الفقيد كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه حضوراً أو إتصالاً.
www.ripleb.com
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:59 | 2021-07-14
22:56 | 2021-07-13
15:30 | 2021-07-12
23:00 | 2021-07-11
23:00 | 2021-07-11
23:00 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website