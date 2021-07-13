انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه
الشيخ
سمير الياس الخازن
زوجة الفقيد روز - ماي رفول عازار 03/757157
ابنه الياس 03/666300
ابنتاه ماريا زوجة فيصل جورج افرام واولادهما 03/344514
باولا زوجة مكرم مسعود ابي عاد واولادهما 03/344518
شقيقه الدكتور شكرالله زوجته ليزات شعيا وابنتهما 03/666900
شقيقاتهمايا زوجة المهندس سمير الخوري واولادهما وعائلاتهم
فايزه زوجة ايلي صفير واولادهما وعائلاتهم
رانيا ارملة بيار رزق واولادها
عمته نهى ارملة حارث الحايك واولادها وعائلاتهم
وعموم بيت الخازن، عازار، البستاني
ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد الأسى والّلوعة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الخميس 15 تموز 2021
الساعة الخامسة عصراً في كاتدرائية مار زخيا العجائبي عجلتون.
ويوارى في كنيسة السيدة في مدافن العائلة الخاصة
نظراً للظروف الراهنة، تقبل التعازي اليوم الاربعاء 14 منه في منزله، عجلتون، وغداً الخميس قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالونات كاتدرائية مار زخيا العجائبي، عجلتون.
حفاظاً على سلامة الجميع، تشكر عائلة الفقيد كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه حضوراً أو إتصالاً.
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