الشيخ سمير الياس الخازن

انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليهالشيخسمير الياس الخازنزوجة الفقيد روز - ماي رفول عازار 03/757157ابنه الياس 03/666300ابنتاه ماريا زوجة فيصل جورج افرام واولادهما 03/344514باولا زوجة مكرم مسعود ابي عاد واولادهما 03/344518شقيقه الدكتور شكرالله زوجته ليزات شعيا وابنتهما 03/666900شقيقاتهمايا زوجة المهندس سمير الخوري واولادهما وعائلاتهمفايزه زوجة ايلي صفير واولادهما وعائلاتهمرانيا ارملة بيار رزق واولادهاعمته نهى ارملة حارث الحايك واولادها وعائلاتهموعموم بيت الخازن، عازار، البستانيومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد الأسى والّلوعة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الخميس 15 تموز 2021الساعة الخامسة عصراً في كاتدرائية مار زخيا العجائبي عجلتون.ويوارى في كنيسة السيدة في مدافن العائلة الخاصةنظراً للظروف الراهنة، تقبل التعازي اليوم الاربعاء 14 منه في منزله، عجلتون، وغداً الخميس قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً في صالونات كاتدرائية مار زخيا العجائبي، عجلتون.حفاظاً على سلامة الجميع، تشكر عائلة الفقيد كل من سيشاركها الصلاة لراحة نفسه حضوراً أو إتصالاً.www.ripleb.com