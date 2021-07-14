تعازي ووفيات

لور عبد الله حمرا

Lebanon 24
14-07-2021 | 22:59
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ابن الفقيدة الدكتور ملحم سماره وأولاده:
الدكتورة ندين سماره وعائلتها (في المهجر)
أديب
نقولا
بناتها سميره
ساميه زوجة نهاد بارودي وولديهما:
ليا
بول
زينه زوجة بل سیمسون وابنتهما:
ماريا
وعموم عائلات حمرا، سماره، راشد، ديب، بارودي، سيمسون وعموم اهالي جديدة مرجعيون ينعون بمزيد من الحزن فقيدتهم المرحومة
لور عبد الله حمرا
أرملة المرحوم ادیب ملحم سماره
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم الخميس 15 تموز ۲۰۲۱ في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس، جديدة مرجعيون، ثم توارى في مدافن العائلة.
وبسبب الاوضاع الراهنة عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور تتقبل العائلة التعازي على الارقام التالية:
الدكتور ملحم: 03/655560
سميره: 03/626464
ساميه: 03/742222
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