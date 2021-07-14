لور عبد الله حمرا

ابن الفقيدة الدكتور ملحم سماره وأولاده:الدكتورة ندين سماره وعائلتها (في المهجر)أديبنقولابناتها سميرهساميه زوجة نهاد بارودي وولديهما:ليابولزينه زوجة بل سیمسون وابنتهما:مارياوعموم عائلات حمرا، سماره، راشد، ديب، بارودي، سيمسون وعموم اهالي جديدة مرجعيون ينعون بمزيد من الحزن فقيدتهم المرحومةلور عبد الله حمراأرملة المرحوم ادیب ملحم سمارهيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم الخميس 15 تموز ۲۰۲۱ في كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس، جديدة مرجعيون، ثم توارى في مدافن العائلة.وبسبب الاوضاع الراهنة عائلة الفقيدة تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله بدل الحضور تتقبل العائلة التعازي على الارقام التالية:الدكتور ملحم: 03/655560سميره: 03/626464ساميه: 03/742222