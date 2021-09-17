تعازي ووفيات

والدة الزميل روبير فرنجية في ذمة الله

Lebanon 24
17-09-2021 | 11:48
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غيب الموت اليوم أولغا يوسف المعرواي (السمرا)، والدة الزميل روبير فرنجية.
 
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها، غدا السبت، الرابعة بعد الظهر، في كنيسة مار جرجس - إهدن، وينقل القداس مباشرة عبر Channel Zgharta.

وبسبب الظروف الصحية الراهنة، تتقبل عائلتها التعازي عبر الهاتف.

أسرة "لبنان24" تتقدم من الزميل روبير وعائلة الراحلة بأحر التعازي، سائلة الله أن يسكنها الأخدار السماوية.
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