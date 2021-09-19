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تعازي ووفيات
ادوار فرانسوا زبلوسكي
Lebanon 24
19-09-2021
|
22:45
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زوجته روز ماري سعد
ابنته كارن وابنتاها ليتيسيا وليا آلان ساسين
شقيقته ليليان ارملة عيسى غنوم واولادها وعائلاتهم (في المهجر)
وعموم عائلات زبلوسكي، سعد، نمار، ساسين، غنوم، ابو ريحان، ميلاد، دوسي، ابو عسلي، اندرسون، دانيال، معمرباشي، Sulonen وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
ادوار فرانسوا زبلوسكي
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد 19 ايلول 2021 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين 20 منه في كنيسة سيدة الملائكة بدارو ثم يوارى في مدفن العائلة، الفنار.
نظراً للظروف الصحية الراهنة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله.
للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التالية
روز ماري 03/303141
كارن 03/346322
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