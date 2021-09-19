ادوار فرانسوا زبلوسكي

زوجته روز ماري سعدابنته كارن وابنتاها ليتيسيا وليا آلان ساسينشقيقته ليليان ارملة عيسى غنوم واولادها وعائلاتهم (في المهجر)وعموم عائلات زبلوسكي، سعد، نمار، ساسين، غنوم، ابو ريحان، ميلاد، دوسي، ابو عسلي، اندرسون، دانيال، معمرباشي، Sulonen وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحومادوار فرانسوا زبلوسكيالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد 19 ايلول 2021 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين 20 منه في كنيسة سيدة الملائكة بدارو ثم يوارى في مدفن العائلة، الفنار.نظراً للظروف الصحية الراهنة وتماشياً مع الاجراءات المتخذة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله.للتعزية الرجاء الاتصال على الارقام التاليةروز ماري 03/303141كارن 03/346322